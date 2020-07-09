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В Карелии двух водителей из одной машины наказали за "пьяное вождение"

Новости. Общество
09:40, 10 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителей остановили 9 июля в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 5 км автодороги при подъезде к д. Тулгуба инспекторы ДПС пресекли нарушение пьяным водителем, управлявшим автомобилем "УАЗ Patriot".

В отношении 46-летнего нарушителя составлены административные материалы.

Не осталась без наказания и спутница водителя – 47-летняя владелица автомобиля. Ее привлекли к административной ответственности за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Нарушители ожидают судебного решения. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей каждому и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем.

А если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию сотрудникам полиции, чтобы своевременно предотвратить тяжкие последствия такого нарушения – 102 или 112.

Ранее сообщалось, что пьяные водители продолжают бесстрашно ездить по Карелии.

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