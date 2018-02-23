В Карелии джип сбил пенсионерку

В поселке Муезерский местная жительница попала под колеса иномарки, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг на улице Октябрьской в районе дома №7 водитель автомашины Mitsubishi L200 сбил женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть на перекрестке.

В ДТП женщина получила травмы. Пострадавшая госпитализирована.