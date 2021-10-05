В Карелии экс-начальницу почты обвиняют в хищении денег пенсионера

В Олонецком районе следователи предъявили обвинение в присвоении денег бывшей начальнице отделения почтовой связи в Карелии.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из отделений почтовой связи УФПС по Республике Карелия. Даме предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Об этом информирует Следком республики.

Следствием установлено, что в феврале обвиняемая занимала пост начальника отделения почтовой связи Петрозаводского почтамта УФПС Республики Карелия — филиала АО «Почта России». Она контролировала доставки пенсий, пособий и других социальных выплат. Как считают следователи, дама воспользовалась служебным положением и присвоила пенсионную выплату, предназначенную пенсионеру. В тот момент пенсионер находился на лечении в медучреждении. Размер похищенной суммы — более 9 тыс. рублей. Чтобы скрыть факт хищения, обвиняемая подделала подпись в платежном поручении о доставке пенсионеру полагающейся выплаты. Деньги она использовала в личных целях.

Обвиняемая вину признала полностью. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей.