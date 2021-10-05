Реклама

В Карелии экс-начальницу почты обвиняют в хищении денег пенсионера

Новости. Криминал
16:37, 05 Октября 2021
фото: © SN74.ru

Новости партнеров

В Олонецком районе следователи предъявили обвинение в присвоении денег бывшей начальнице отделения почтовой связи в Карелии.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из отделений почтовой связи УФПС по Республике Карелия. Даме предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Об этом информирует Следком республики.

Следствием установлено, что в феврале обвиняемая занимала пост начальника отделения почтовой связи Петрозаводского почтамта УФПС Республики Карелия — филиала АО «Почта России». Она контролировала   доставки   пенсий, пособий и других социальных выплат. Как считают следователи, дама воспользовалась служебным положением и присвоила пенсионную выплату, предназначенную пенсионеру. В тот момент пенсионер находился на лечении в медучреждении.  Размер похищенной суммы — более 9 тыс. рублей. Чтобы скрыть факт хищения, обвиняемая подделала подпись  в платежном поручении о доставке пенсионеру полагающейся выплаты. Деньги она использовала в личных целях.

Обвиняемая вину признала полностью. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-05 17:27:12
как им можно помочь? (британским пенсионерам) есть какой нибудь счет или фонд
Вася
2021-10-05 17:12:15
Поезд шёл тихо, и было темно.

Пианисты, машинисты, кочегары и проводники

Играли в домино, что б не пропасть с тоски.

И в этот трудный час узнали мы про Вас -

Доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер

Снова начал есть!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Аналитика

Сегодня 14:25
Капитал
Всегда на высоте
Как не оказаться в подвешенном состоянии, знают в компании «Лифтсервис».
«Богач, бедняк» 2
04.10.2021 16:12
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»