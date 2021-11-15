В Карелии электромонтер получил серьезные травмы, упав с 15-тиметровой высоты

Следком возбудил уголовное дело после падения электромонтера с 15-тиметрового столба в Сегежском районе.

По сообщению Следкома Карелии, 16 декабря возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

По данным следствия установлено, что 18 сентября электромонтер-линейщик работал на опоре высоковольтной линии электропередачи, расположенной в районе станции Юркиннаволок. При монтаже воздушных линий высокого напряжения он упал с 15-метровой высоты. В результате падения мужчина получил серьезные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшедшего и лиц, допустивших нарушение правил охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.

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