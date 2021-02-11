В Карелии еще 18 человек с пневмонией доставили в больницу

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 4801 пациент, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.