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В Карелии еще остались места в санаториях для желающих отдохнуть на Северо-Западе

Новости. Общество
18:00, 18 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Карелия находится на 8 месте на Северо-Западе РФ по обеспеченности населения местами в санаториях.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг обеспеченности населения местами в санаториях в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе проживание в то время как на южных курортах России практически не осталось свободных мест этим летом.

В Карелии 129 мест в санаториях на 100 тысяч населения, а всего - 787 мест.

В топ-5 на Северо-Западе России по числу мест в санаториях на 100 тысяч населения вошли Новгородская область (382 места), Калининградская область (316), Псковская область (303), Вологодская область (202) и Ленинградская область (171).

Лидером по общему числу мест в санаториях Северо-Запада РФ является Санкт-Петербург (6 490 мест), хотя это составляет только 121 место на 100 тысяч жителей города. На 2-м месте - Ленобласть (3 236 мест), на 3-м месте - Калининградская область (3 220 мест). В Вологодской области - 2328 мест.

Для составления рейтинга использовались публичные данные Росстата о числе мест в санаториях и населении регионов.

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