В Карелии фермер открыл в деревне мемориал в честь героев войны

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Тарасов создал около деревни Белые Мосты Прионежского района мемориал.

В минувшее воскресенье, 6 октября, у деревни Белые Мосты торжественно открыли памятник героям Великой Отечественной войны.

"Ровно 78 лет назад 6-7 октября подразделения оперативной группы генерал-майора Аввакумова Я.А. в деревне Ялгора дали бой противнику. Поисковики до сих пор поднимают бойцов в этих местах", - написал на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Роман Голубев.

Мемориал был создан силами главы местного крестьянско-фермерского хозяйства Николая Тарасова.