В Карелии фермер торговала молочными продуктами без ветеринарных документов

Россельхознадзор предупредил начинающего фермера, не оформлявшего ветеринарные сопроводительные документы.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в ходе анализа ФГИС "Меркурий" было установлено, что в 2020 году индивидуальный предприниматель из Прионежского района, получив грант для начинающего фермера, производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию не оформляла. Фермер занимается переработкой молока, производит творог, сметану и масло и развозит товар по близлежащим населенным пунктам. Покупатели делают заказы продукции на сайте фермерского хозяйства.

В ведомстве напомнил. Что оформление ветеринарных сопроводительных документов необходимо для подтверждения ветеринарно-санитарной безопасности продукции и прослеживаемости товаров.

В результате фермеру было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области ветеринарии. Предприниматель должна разобраться с документами до 13 ноября 2020 года.

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