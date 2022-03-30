В Карелии фигурант уголовного дела пытался подкупить следователя

В Кондопоге возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 31 марта 53-летний обвиняемый по уголовному делу в совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности, находясь на территории отдела полиции, лично передал следователю взятку. Она составляла 250 000 рублей.

Взятка предназначалась для возврата ранее изъятой табачной продукции, являвшейся вещественным доказательством по уголовному делу. Как рассказали в МВД республики, в марте 2021 года полицейские изъяли у мужчины 47 000 пачек сигарет различных марок, 700 литров бутилированной алкогольной продукции и 1 300 литров спирта.

После передачи взятки мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ и МВД по Карелии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По сообщению МВД Карелии, в дальнейшем сотрудники Отдела ЭБиПК ОМВД России по Кондопожскому району совместно со следователями провели обыски у задержанного. В его гараже обнаружили и изъяли свыше 40 000 пачек сигарет различных марок и 780 литров бутилированной спиртосодержащей жидкости. Назначено исследование изъятого, после чего будет принято процессуальное решение

Ранее сообщалось, предприниматель, обвиняемый в даче взятки заместителю мэра Петрозаводска, отделался штрафом.