В Карелии форелеводческое хозяйство заплатит штраф за загрязнение сельхозземель мертвой рыбой

В Лахденпохском районе суд оставил без изменения постановление Россельхознадзора, наказавшего форелеводческое хозяйство за загрязнение сельхозземель биологическими отходами.

В Управлении Россельхознадзора по Карелии напомнили, что в 2020 году были выявлены нарушения в работе форелеводческого предприятия, арендовавшего земельный участок у Ладожского озера в Лахденпохском районе. В районе центральной части участка в трех метрах от мелиоративного канала была расположена самовольно возведенная компостная яма (деревянный короб размером 18х4 м и высотой 1,5 м). В короб были уложены биологические отходы (мертвая радужная форель), чередуемые слоями опилок, всего около 6000 кг. Верхний слой рыбы по окончании укладки был укрыт полиэтиленовой пленкой и засыпан слоем опилок, также опилками были засыпаны оставшиеся вокруг короба остатки.

Со слов руководителя предприятия, территория, на которой складированы биологические отходы, была обработана перекисью водорода, гипохлоритом натрия.

Поскольку уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, вывоза на свалки и полигоны категорически запрещается, в отношении предприятия было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Форелеводческое хозяйство было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Кроме того, в результате действий хозяйства плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения был перекрыт биологическими отходами на площади 72 кв. м. В результате земельный участок был выведен из сельскохозяйственного оборота. За это нарушение предприятие получило штраф в 200 тысяч рублей. Но в форелевод не согласился с назначением второго штрафа и обратился с жалобой в Лахденпохский районный суд.

В конце июля суд поддержал Россельхознадзор. Постановление ведомства оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, власти Карелии начали проверку массовой гибели рыбы на одном из озер республики.