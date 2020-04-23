В Карелии голодают ездовые собаки, покорившие Арктику

Питомцы эко-комплекса Карелии остались без еды из-за введения ограничительных мер по коронавирусу.

Хозяева эко-комплекса "Husky Moa" обратились ко всем жителям республики за помощью. После введения запрета на туристическую деятельность из-за угрозы распространения коронавируса комплекс, где живет 90 ездовых собак, которые участвуют в мировых экспедициях и покорили Арктику, не принимает гостей уже более месяца. Кроме того, в этом году снега было мало, зима была теплая и короткая. Многие программы отменили. В результате предприниматели не смогли сформировать достаточную финансовую подушку безопасности и сейчас испытывают серьезные трудности. Питомцы, в числе которых единственный в мире пес Черке, который прошел через весь Северный ледовитый океан от берега России до Северного полюса и далее в Канаду, вынуждены голодать.

"Источника дохода для кормления животных нет. Кормить и ухаживать за пушистыми хвостами нужно каждый день. Это не может подождать. Мы долго держались и старались решить вопрос собственными средствами. Но сейчас вынуждены обратиться за вашей поддержкой. Корма осталось всего на одну неделю", - пишут в паблике эко-комплекса "Husky Moa".

Представители комплекса вслед за коллегами из "Карьяла Парк" предлагают всем желающим помочь приобрести сертификаты на 500, 1000, 3000 или 5000 рублей в счет оказания услуг.

"Вы сможете использовать сертификат в любое удобное время и для любого вида отдыха, предоставляемого эко-комплексом. Собранные средства будут потрачены на корм, ветеринарные услуги и уход за нашими пушистыми друзьями", - пишут в паблике "Husky Moa".

Напомним, известный путешественник Федор Конюхов планирует в этом году установить памятный знак собаке Черке. Именно с ней Конюхов вместе с коллегой из Карелии Виктором Симоновым прошли от Северного полюса до побережья Канады на собачьих упряжках.

Ранее стало известно о продлении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Карелии. Согласно распоряжению главы республики до 30 апреля не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа.