В Карелии горел деревянный дом

Пожар произошел 17 января в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.34 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Амбарный наул. Ленина. В 16.38 пожар ликвидирован.

Горел двухквартирный деревянный жилой дом.

В результате пожара огнем была повреждена квартира на площади 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.