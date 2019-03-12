В Карелии горел нежилой дом

Пожар произошел 11 марта в Матросах, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.58 в нежилом доме в поселке Матросы произошел пожар.

Площадь повреждения составила 10 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.