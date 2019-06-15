В Карелии горели частный дом и баня

В МЧС по Карелии сообщают о двух пожарах, произошедших в частных владениях жителей республики.

Как сообщают в министерстве, 14 июня в 17:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (14 чел., 4 ед. техники), привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Прионежский район, м. Пиньгуба, СНТ "Строитель". В 21:25 пожар ликвидирован. В МЧС сообщили, что здание бани оказалось значительно повреждено огнем. Погибших и пострадавших в ЧП нет.

15 июняв 04:02 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (12 чел., 3 ед. техники), привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Сортавала, ул. Пушкина. В 05:10 пожар ликвидирован. По данным МЧС, огнем было повреждено чердачное помещение и кровля. Предположительная причина пожара- аварийный режим работы электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.