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Новости. Общество
14:26, 11 Января 2019
фото: forum.motolodka.ru / Батькович

В Карелии горнодобывающая организация испортила почву

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В Арбитражный суд поступил иск с требованием восстановить плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения в районе деревни Тулгуба, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Основанием для направления иска послужили нарушения, выявленные во время планового рейдового осмотра на указанных сельскохозяйственных угодьях.

Организация, занимающаяся добычей полезных ископаемых, расположила на земельном участке бытовки, вагончики, сторожку, автотракторную и автомобильную технику; в ходе работ допустила перекрытие плодородного слоя почвы щебнем, навалами огромных камней (валунов).

Кроме того, на земельном участке была отсыпана песчано-гравийная смесь для устройства грунтовой подъездной автомобильной дороги. Также здесь проводилась переработка крупного камня в более мелкую фракцию при помощи специальной тракторной техники. Действия юридического лица привели к уничтожению плодородного слоя почвы на площади 10,3 тысяч кв.м.

Управление  направило исковое заявление в суд с целью обязать собственника привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением путем разработки проекта рекультивации нарушенного земельного участка в срок не позднее 1 августа 2019 года.
 

 
 
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