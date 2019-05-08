В Карелии госпитализирован водитель перевернувшегося на дороге автомобиля

В Беломорском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель, сообщает полиция Беломорска.

Как сообщает ведомство, в среду в 9.40 на 8 км дороги Пушной-Беломорск водитель автомобиля ИЖ не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель, житель поселка Сосновец, доставлен в Беломорскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.