В Карелии госпитализировано 479 больных коронавирусом, 54 из которых в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики врачи продолжают бороться за жизнь семи крайне тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По данным на 25 марта, в стационарах находятся 479 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 418 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки подтверждено две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 43419 человек, выздоровели 40370 пациентов, умер 371 человек.