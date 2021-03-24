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Еще два человека, больных коронавирусом, скончались в Карелии

Новости. Общество
09:25, 25 Марта 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Всего за время пандемии в Карелии умер 371 ковидный больной, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн умер 53-летний петрозаводчанин, в Суоярвской ЦРБ скончался 59-летний житель поселка Райконкоски. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 371 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 85 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии коронавирусом инфицировано 43419 человек.

Выздоровели 40370 человек, выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 150 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7043,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3055,2 случая, по Северо-Западу – 5406,6.

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