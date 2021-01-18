В Карелии госпитализированы 119 тяжелых больных коронавирусом

Медики борются за жизни 8 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 711 человек.

Из них 584 – в состоянии средней тяжести, 119 – тяжелых больных. И еще у 8 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день, 19 января, в больницах Карелии остается 19.5% свободных коек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 280 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33123 человека. Выздоровели – 27406. Умерли 202 пациента.