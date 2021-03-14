В Карелии госпитализированы 512 ковидных больных, 57 из которых в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 15 марта, в стационарах находятся 512 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 447 - в состоянии средней тяжести, 57 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни трех человек, 104 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42490 человека, скончались 345 пациентов, выздоровели 38771.