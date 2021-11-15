В Карелии госпитализированы 920 больных коронавирусом, 64 из них находятся в тяжелом состоянии

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 18 ноября в Карелии зарегистрированы 80 264 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9472 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлено 295 инфицированных (69 – дети), из них непривитых — 287 (97,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 920 пациентов, в состоянии средней тяжести — 852 человека, в тяжёлом — 64 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 75 624 человека, за последние сутки — 295.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1048 человек.