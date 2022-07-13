В Карелии гость из Заполярья разбил автомобиль родственников невесты тяпкой

После ссоры с невестой молодой человек повредил автомобиль ее родственников в деревне в Пудожском районе.

В пудожскую полицию обратилась 47-летняя жительница карельской столицы и сообщила, что стала жертвой преступления. Участковый уполномоченный полиции разобрался в произошедшем, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка приехала на личном транспорте в деревню, чтобы навестить тётю. Туда же приехали из соседнего региона внучка и её 22-летний избранник. Знакомство прошло хорошо, но одним июльским вечером молодая пара поругалась. Спутник решил, что не понравился родственникам девушки и ушёл в неизвестном направлении. Попытки связаться с ним успехом не увенчались. Однако среди ночи жительница Петрозаводска проснулась от звука сработавшей на автомобиле сигнализации. Выглянув в окно, она увидела, как гость с помощью тяпки громит иномарку. В результате было разбито боковое стекло, а также повреждена дверь автомобиля.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, молодой водитель в Карелии разбил битой автомобиль, обогнавший его на дороге.