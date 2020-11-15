В Карелии готовят волонтеров для сопровождения инвалидов на выборы

Жителей республики приглашают к участию в проекте "Я - волонтер на выборах в Карелии", сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Центральная избирательная комиссия республики предлагает жителям присоединиться к проекту "Я - волонтер на выборах в Карелии". Как информируют в мэрии Петрозаводска, волонтеры должны будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья принимать участие в выборах. Участники проекта, в частности, будут сопровождать нуждающихся на избирательные участки.

"Сопроводить на участок для голосования маломобильных граждан, оказать другую помощь, в которой нуждается пожилой или инвалид, может каждый независимо от возраста. Для добровольцев участие в проекте, уверены организаторы, тоже будет полезным, поскольку позволит проявить гражданскую позицию, повысить уровень правовой грамотности, приобрести необходимые социальные навыки", - сообщают в пресс-центре городской мэрии.

Ранее сообщалось, что карельские законодатели решили закрыть доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.