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В Карелии готовят волонтеров для сопровождения инвалидов на выборы

Новости. Общество
16:48, 16 Ноября 2020
фото: © Денис Абрамов/ТАСС
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Жителей республики приглашают к участию в проекте "Я - волонтер на выборах в Карелии", сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Центральная избирательная комиссия республики предлагает жителям присоединиться к проекту "Я - волонтер на выборах в Карелии". Как информируют в мэрии Петрозаводска, волонтеры должны будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья принимать участие в выборах. Участники проекта, в частности, будут сопровождать нуждающихся на избирательные участки.

"Сопроводить на участок для голосования маломобильных граждан, оказать другую помощь, в которой нуждается пожилой или инвалид, может каждый независимо от возраста. Для добровольцев участие в проекте, уверены организаторы, тоже будет полезным, поскольку позволит проявить гражданскую позицию, повысить уровень правовой грамотности, приобрести необходимые социальные навыки", - сообщают в пресс-центре городской мэрии.

Ранее сообщалось, что карельские законодатели решили закрыть доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

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Комментарии

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однозначно
2020-11-16 16:58:58
Я всегда помогаю бабушкам из своего подъезда правильно проголосовать. А либерастня не помогает, но истерить горазды.
Off
2020-11-16 17:27:08
однозначно, жирик ,перед выборами когда приезжает, то раздает деньги... а ты скулишь как всегда. Они плюют на тебя
Гость
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