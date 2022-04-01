В Карелии готовятся к паводкам на дорогах

Подрядчики, занимающиеся обслуживанием трасс, контролируют дорожную обстановку в связи с паводками.

Подрядные организации, занятые содержанием автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, выполняют работы по сбросу валов с обочин, открытию водопропускных труб и прокопке снеговых канав. Данные работы планируется завершить до 18 апреля, сообщили в Минстрое республики.

Дорожники ведут постоянный мониторинг опасных участков, мостов и других искусственных сооружений, попадающих в зоны возможных подтоплений. При возникновении внештатных ситуаций будут приняты меры для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Ранее сообщалось, движение на участке автодороги «Кола» в Карелии ограничат из-за ремонтных работ.