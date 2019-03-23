В Карелии готовы бесплатно предоставить жилье за разного рода услуги

Жители Петрозаводска и Карелии готовы предоставить свои квартиры для временного проживания за символическую плату или бесплатно — в обмен на разного рода услуги.

Об этом говорится в материалах портала "Мир Квартир", пишет Lenta.ru.

Аналитики портала отмечают, что объявления такого рода публикуют жители различных городов России. Сверх той суммы, которая будет указана в квитанциях коммунальщиков, владельцы жилья готовы довольствоваться платой в 1-1,5 тысячи рублей в месяц. По цене от двух до трех тысяч рублей в месяц арендаторам предлагаются квартиры в Петрозаводске, Калужской области, Владимире, в Омской и Архангельской областях.

Не менее активно владельцы квартир по всей России предлагают пожить у них бесплатно. Так, однокомнатной квартирой в поселке Ворошиловский Воронежской области можно пользоваться при условии, если жилец поклеит обои, которые купит хозяйка. Похожие условия предлагают арендаторам владельцы квартир в Челябинской, Тульской, Кемеровской и Кировской областях.

В число распространенных видов бартера, отмечают аналитики портала, входят уход за пожилыми родственниками, а также помощь по хозяйству в обмен на проживание. Такие варианты предлагаются, в частности, жителями Ярославля, Вологодской и Новгородской областей, а также Республики Карелия.