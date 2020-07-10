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В Карелии грабитель-алкоголик залпом осушил похищенную у жертвы бутылку водки

Новости. Криминал
16:07, 11 Июля 2020
фото: img.amur.info
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Житель Калевальского района стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел из-за своей страсти к водке, туалетной воде и женским духам, которые он употреблял внутрь.

В середине апреля в полицию поступило заявление от жителя поселка Боровой. Он сообщил, что в его квартиру зашел посторонний и открыто похитил спиртное. Об этом сообщает сайт карельской полиции.

Выяснилось, что потерпевший находился дома один, входная дверь была не заперта. Внезапно к нему ворвался малознакомый гражданин и схватил стоявшую у дивана бутылку водки. Хозяин попытался выгнать незваного гостя, но тот выпил спиртное до дна и только после этого скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

В ходе следствия установлена его причастность еще к двум преступлениям. Так, в начале апреля страдающий алкогольной зависимостью мужчина незаконно проник еще в одну квартиру и похитил флакон женских духов. На улице он употребил спиртосодержащую продукцию, но этого оказалось мало. Тогда он зашел еще в один чужой дом и вынес из прихожей принадлежащую хозяйке туалетную воду. Пропажу женщина обнаружила не сразу.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж), а также частью 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Калевальского района, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жители Карелии попались на краже водки, одежды и колбасы.

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Комментарии

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новый
2020-07-11 16:41:49
Брехня. Адекватные не держат дверь открытой, а алкаш со стажем целую бутылку из горла за один раз не выжрет. Здоровья не хватит. Грабежи на бомжах поднимать не солидно.
кир
2020-07-11 16:10:35
Адекватные водку не держат у дивана.
Гость
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