В Карелии инспектор дорожного надзора предстанет перед судом

В Прионежском суде будет рассмотрено дело, фигурантом которого стал инспектор, обвиняемый в получении взятки.

Прионежский районный суд республики Карелия назначил к рассмотрению по существу уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ.

Подсудимый обвиняется органами предварительного следствия в том, что являясь должностным лицом - государственным инспектором территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по республике Карелия, - получил взятку в общей сумме 53 500 рублей, то есть в значительном размере.

Информация об этом содержится на сайте Прионежского суда.