В Карелии инспекторы нашли нарушения при перевозке детей в автобусах

Госавтоинспекция подвела итоги мероприятия "Безопасный автобус для перевозки детей" и сообщила о выявленных нарушениях.

В период с 8 по 12 февраля в Карелии проведено профилактическое мероприятие "Безопасный автобус для перевозки детей". Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Проверки прошли во всех районах республики. Было обнаружено 7 нарушений водителями автобусов. В числе нарушений названы неисполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности; при посадке и высадке детей не была включена аварийная сигнализация; неисправный тахограф, а также управление автобусом при наличии технеисправностей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев записал обращение к родителям юных пешеходов с призывом научить детей дорожной безопасности.