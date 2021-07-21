В Карелии инспекторы прошли 8,5 километров по тайге и победили пожар в нацпарке (ФОТО)

Национальный парк «Водлозерский» сообщил о ликвидации лесного пожара в местном лесничестве.

Госинспекторы ликвидировали лесной пожар в районе реки Сухая Водла в Водлозерском участковом лесничестве. Об этом сообщает паблик национального парка «Водлозерский».

Пожар был обнаружен 18 июля по итогам авиапатрулирования. Причиной возникновения пожара названы сухие грозы, прошедшие над Водлозерьем 15–16 июля.

На тушение отправились госинспекторы Водлозерского лесничества и победили огонь.

«Добираться до очага пожара пришлось как по воде, так и 8,5 км. пешком по тайге. Инспектора со всем необходимым снаряжением, мужественно пробираясь через болота и ветровалы, оперативно прибыли к месту тушения. Четкая организация, слаженность работы и самоотверженность инспекторов позволила сдержать устойчивый низовой пожар, не позволяя распространиться на большую площадь, и локализовать его в течение суток. В последующие сутки пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в национальном парке.

Ранее сообщалось, как героически отбивают лес от огня добровольцы в поселке Найстенъярви.