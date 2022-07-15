В Карелии инспекторы выясняют детали ДТП с утомленной автомобилисткой

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 14 июля в Беломорском районе.

Как информирует ГИБДД, по предварительным данным, в 22:30 на 839 км. +020 м. федеральной автодороги «Кола» 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» съехала в кювет и перевернулась.

Предположительно, дама находилась в утомленном состоянии. Она получила травмы и была госпитализирована.