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В Карелии инспекторы выйдут на поиск пьяных водителей на праздниках

Новости. Общество
14:56, 20 Февраля 2021
фото: ПОЛИЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА / ВК
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Сегодня и в праздничные выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать трезвость водителей за рулём.

Проверки пройдут на районных трассах. В частности, в Прионежье. Об этом информирует полиция Прионежского района.

С начала года на дорогах Прионежского района автоинспекторы отстранили от управления 11 нетрезвых водителей, 2 водителя отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

По вине пьяных водителей в 2020 году произошло 11 дорожных происшествий, по вине которых было травмировано 15 человек, сообщает полиция Прионежского района.

Также с 20 по 23 февраля автоинспекторы проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель" и в Пряжинском районе. Об этом сообщает "ОМВД России по Пряжинскому району".

"В праздничные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости. Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать установленные правила, а граждан просит сообщать о нарушениях в полицию", - говорится в сообщении инспекторов.

Ранее полиция сообщала подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии.

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