В Карелии ипотека более доступна, чем в других регионах

Доля семей, доходы которых позволяют купить жилье в ипотеку, в Карелии в 2018 году выросла до 37,6% - по этому показателю республика заняла 17 место среди регионов России.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного аналитическим агентством РИА Рейтинг.

Расчеты были сделаны исходя из количества семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Учитывался размер кредита для покупки двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв м при первоначальном взносе в 30%.

Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки были взяты из официальной статистики.

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