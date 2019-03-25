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Новости. Экономика
11:30, 25 Марта 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

В Карелии ипотека более доступна, чем в других регионах

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Доля семей, доходы которых позволяют купить жилье в ипотеку, в Карелии в 2018 году выросла до 37,6% - по этому показателю республика заняла 17 место среди регионов России.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного аналитическим агентством РИА Рейтинг.

Расчеты были сделаны исходя из количества семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Учитывался размер кредита для покупки двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв м при первоначальном взносе в 30%.

Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки были взяты из официальной статистики.

Подробности читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-25 11:48:33
Если ипотека такая "доступная", так почему же так остро стоит квартирный вопрос у большинства из нас вынужденных скитаться по съёмным квартирам?
Изя
2019-03-25 11:54:45
zanoza, Не страдай ты так , всё у тебя будет и квартира тоже :)
zanoza
2019-03-25 13:24:39
Изя, я не о себе, я о большинстве молодых семей которым эта ипотека не по зубам.
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