В Карелии ищут добровольцев для тушения лесных пожаров

В республике собирают волонтерские команды для борьбы с огнем в лесах.

Информация о поиске добровольцев размещена в сообществе «Карелия туристическая инфо-гид по Карелии».

Авторы паблика ведут сбор волонтерских команд для борьбы с лесными пожарами. Там же сообщается о необходимом оборудовании и транспорте, ведется координационная работа.

«Друзья, на завтра требуются волонтеры по тушению лесных пожаров в Калевальский, Лоухский, Беломорский, Суоярвский, Пряжинский, Кондопожский районы Республики Карелия. Возможно, за ночь ситуация изменится в лучшую сторону — постараемся оперативно информировать! Не хватает лопат, помп, распрыскивателей, транспорта по доставке волонтеров. И очень нужны люди для тушения! Каждая пара рук на вес золота! На данную минуту карельский лес тушат сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, огнеборцы из районов и волонтеры», — говорится в одном из сообщений.

Напомним, в Карелии горит лес. Жители населенных пунктов жалуются на задымление.