В Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии

Управление Росгвардии по Карелии набирает сотрудников во вневедомственную охрану.
На службу приглашают молодых людей в возрасте 18-35 лет.
Требования к кандидатам:
- наличие образования не ниже среднего (полного);
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Сотрудники смогут рассчитывать на стабильную и своевременную зарплату, социальные гарантии, медобеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно и бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
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