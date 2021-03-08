В Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии

Управление Росгвардии по Карелии набирает сотрудников во вневедомственную охрану.

На службу приглашают молодых людей в возрасте 18-35 лет.

Требования к кандидатам:

- наличие образования не ниже среднего (полного);

- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудники смогут рассчитывать на стабильную и своевременную зарплату, социальные гарантии, медобеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно и бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.