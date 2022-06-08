В Карелии ищут работника флота с зарплатой до 170 тысяч рублей

Соискатель должен иметь диплом капитана-механика, а также свидетельства управления неорганизованной массой людей.

В сервисе по поиску вакансий hh.ru отметили, что в Карелии работодатель ищет капитана-механика, которому готовы платить до 170 тысяч рублей.

Соискатель должен иметь соответствующий диплом, а также свидетельства управления неорганизованной массой людей на ВВП. В его обязанности будет входить безопасное судовождение, организация и контроль обслуживания судна, соблюдение правил перевозки пассажиров и должного уровня обслуживания пассажиров. В свою очередь, работодатель предоставит официальное трудоустройство, регулярные выплаты, при необходимости готов предоставить жилье.

Ранее стало известно, что Карелия вошла в первый десяток регионов России с наибольшим спросом на флотских работников.