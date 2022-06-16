Карелия — в десятке регионов России с наибольшим спросом на флотских работников

По данным hh.ru, Карелия входит в число регионов России, где чаще всего требуются работники флота.

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru 25 июня, в День моряка, проанализировали рынок труда и востребованность работников морского и речного флота в России.

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 1 700 различных вакансий, связанных с флотом и морским и речным транспортом, перевозками и прочим, что на 14% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

По числу вакансий лидирует Мурманская область, за ней идут Татарстан, Москва, Приморский край и Петербург. Обращает на себя внимание присутствие среди регионов с наибольшим спросом на работников флота Иркутской области, расположенной в центре Евразии, в тысячах километров от океана.

Карелия также вошла в этот список. На республику приходится 3% всех вакансий в России, связанных с флотом. По этому показателю Карелия находится на 7 месте в списке регионов России.

Ранее стало известно, на сколько выросла за год предлагаемая зарплата в Карелии.