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Новости. Происшествия
10:47, 04 Июля 2018

В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка

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Год назад в страшной аварии в Пряжинском районе погибла 18-летняя девушка, еще четверых пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали. Очевидцев просят откликнуться.

В минувший вторник 3 июля в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось обращение, что ищут свидетелей ДТП, которое произошло 29 июля 2017 года.

Свидетели нужны для того, чтобы 9 июля прийти в суд и дать показания, так как пострадавшие пытаются привлечь к ответственности дорожников.

"Уже третий суд переносится, - написали авторы обращения, - нужны свидетели!"

Дорожников хотят привлечь к ответственности, так как ранее сообщалось, что 29 июля 2017 года в 16.43 водитель автомобиля Volkswagen Polo зацепил бровку нового асфальта и вылетел на полосу встречного движения, где произошло смертельное столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115".

От полученных в результате аварии травм скончалась девушка 1998 года рождения (18 или 19 лет). Четверо взрослых были доставлены в лечебные учреждения Петрозаводска в тяжелом состоянии.

Среди тех, кто первым оказался на месте происшествия, была девушка из Петрозаводска, которая в паблике группы ДТП ПТЗ рассказала все подробности спасательной операции.

"По поводу аварии за Падозером. Мы подъехали буквально через пару минут. Уже остановилось много машин, все стали помогать. "Polo" вылетел в лес, достали через стекло двери водителя-девушку. Ходила сама, но в полном шоке, положили на обочину, потом накрыли одеялом. Все звонили в скорую.

В "пятнашке" весь передок сложился, было четверо, двое парней сзади на своих ногах вышли, положили на землю, у одного рассечение на голове, перебинтовали. А вот спереди все было жестко, пережало парня и девушку, оба в сознании, но в полном шоке. Парень пережат сиденьем и рулем. Девушка оказалась зажата между передними сиденьями и торпедой, но во время удара оказалась вдоль сидений, головой в педалях.

Пыталась выбираться сама, говорила. Пытались своими силами разжать, но двери было заломлены, перекорежено все. Одни люди пытались вытащить и разжать, другие останавливали и говорили не делать этого. Ни скорой, ни МСЧ все нет.

В итоге, когда парень уже посинел и начал жестко хрипеть, приняли решение его доставать, кое-как вытащили в водительское окно. Девушка оставалась зажатой. Первым подъехал пожарный Урал из Чалны – двое ребят. Достали лом и ручные гидравлическими ножницы. Все по очереди качали этот насос на ножницах, пока им перекусывали стойки крыши. Потом ломом замяли крышу по середине и выгнули ее наверх.

Появился доступ к девушке. Отодвинули сиденья и разжали ее. Вытаскивать или нет, мнения опять разделились. Среди помогавших, был бывший хирург из БСМП, который говорил, что нужно ее достать и положить на землю, так как если она «остановится», то не сможем ее «завести». Ребята пожарные отказывались это делать, мотивируя, что инструкция запрещает. Скорой все нет. В итоге приняли решение её доставать, но в этот момент приехала Газель спецчасти с врачом МЧС. Девушка перестала дышать, ее положили в Газель и стали делать реанимацию. Качали минут 30. Но… увы... Потом спрашивал у врача, от чего скончалась, он ответил, что неизвестно.

Потом приехал Man спецчасти с нормальным оборудованием, скорая, потом еще. Приехала даже буханка с Эссойлы, все они как-то в одно время приехали. По ощущением пожарные приехали минут через 15-20, первая Газель минут через 30, остальные минут через 40 после аварии. Был полицейский, которые зафиксировал всех очевидцев. Может, все было быстрее, но время тянулось ооочень долго. Хотя с учетом расстояния от ПТЗ по времени так оно и выходит на дорогу. Не думаю, что в этом ожидании вина медиков или ребят с МЧС. Но если бы была машина в Чалне, с минимальным набором, чтобы вколоть элементарно обезболивающее и снять шок…"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-07-04 13:09:15
Не понял, за что хотят привлечь к ответственности дорожников? На видео прекрасно видно, что водительница Polo не справилась с управлением. Какие еще свидетели нужны?
banan
2018-07-04 11:41:39
у меня складывается ощущение, что кир туповатый бот, но никак не человек. такое количество тех самых масс в одном человеке не уместится.
кир
2018-07-04 11:53:06
banan, потому что банан он и в Африке банан. О качествах умолчу, стараюсь никого не обижать, если не достанут очень. Пиши дальше, пиши больше для психологического портрета. Надо представлять с кем имеешь дело.
dkzfiles
2018-07-04 11:30:52
возможно про тебя, кир, похожее когда-нибудь скажут.. жаль ребят.
кир
2018-07-04 11:59:09
dkzfiles, тебе жаль, мне тоже. Мне больше жаль ребят с наушниками, ещё живых. Они идут через улицу и железную дорогу и не все доходят до цели. Потерян инстинкт выжить, вот что страшно. А ты мне фигню какую-то впарываешь.
кир
2018-07-04 11:09:45
Это их судьба. Молодых и глупых. Сами виноваты и никто больше.
Гость
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