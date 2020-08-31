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В Карелии историческое здание банка в Сортавале отреставрируют за 67 млн рублей

Новости. Общество
14:02, 01 Сентября 2020
фото: Карты Google
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На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по сохранению здания банка в Сортавале, являющегося объектом культурного наследия.

В кирпичном двухэтажном здании банка, возведенном в 1913 году, предполагается провести ремонт и реставрацию, а также приспособить объект для современного использования. Максимальная цена договора составляет 67 млн 527 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает "Почта России".

В технической документации указано, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас оно служит отделением почтовой связи. Здание находится в федеральной собственности "Почты России".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-09-01 15:34:30
А! Да. Помню такое.
Ну теперь будет еще стариннее чем было, как пирамида Хеёпса :)
Гость
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