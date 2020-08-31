В Карелии историческое здание банка в Сортавале отреставрируют за 67 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по сохранению здания банка в Сортавале, являющегося объектом культурного наследия.

В кирпичном двухэтажном здании банка, возведенном в 1913 году, предполагается провести ремонт и реставрацию, а также приспособить объект для современного использования. Максимальная цена договора составляет 67 млн 527 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает "Почта России".

В технической документации указано, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас оно служит отделением почтовой связи. Здание находится в федеральной собственности "Почты России".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".