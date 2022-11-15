В Карелии из 11 без вести пропавших в ноябре двоих нашли мертвыми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за ноябрь.

Как пишут в официальном паблике отряда, в ноябре на поиск без вести пропавших в Карелии поступило 11 заявок. Из них найдены живыми — 9 человек, 2 — найдены погибшими.

Всего за год в отряд поступило 153 заявки: 107 человек обнаружили живыми, а 29 человек — мертвыми, 14 пропавших не нашли, по трем заявкам нашли родных.