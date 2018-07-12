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Новости. Происшествия
20:38, 12 Июля 2018

В Карелии из-за схода 15 вагонов задерживается поезд "Мурманск-Санкт-Петербург"

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В результате происшествия задержка поезда № 21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург составляет более 1 часа, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сегодня в 14.45 на перегоне Сиг – Энгозеро Октябрьской железной дороги произошел сход 15 порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия задержка поезда № 21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург составляет более 1 часа.

В настоящее время специалисты железной дороги устраняют последствия происшествия, а также принимают все необходимые меры, чтобы возобновить движение по одному пути.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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