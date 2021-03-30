В Карелии избежавший отставки глава Сортавалы укололся "Спутником"

Сохранивший свое кресло в политических баталиях глава Сортавалы Сергей Крупин решил выработать иммунитет и от коронавируса.

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин привился от коронавируса и призвал к этому горожан. Об этом местная администрация сообщает в соцсети.

"Глава поселения С.В. Крупин уже сделал две прививки и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году политические оппоненты Сергея Крупина попытались отправить его в отставку за неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения. По версии Крупина, его решили "удалить" в отставку за отказ подписывать решение сессии горсовета об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. Позже Верховный суд Карелии признал решение об отставке Крупина незаконным. Сергей Крупин сохраняет кресло главы Сортавалы.