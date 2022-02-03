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В Карелии избитому ребенку выплатили компенсацию в 20 тысяч рублей

Новости. Общество
09:48, 04 Февраля 2022
фото: © Павел Смертин/ТАСС, архив

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В Пудожском районе родителей несовершеннолетнего, ударившего маленького ребенка, наказали рублем.

По сообщению прокуратуры Карелии, в сентябре 2021 года в Пудоже малолетнего ребенка на прогулке несколько раз ударил мальчик, который был старше своей жертвы по возрасту.  Пострадавший испытал физическую боль.

Прокуратурой района по обращению матери избитого проведена проверка, по результатам которой в суд направлено исковое заявление о взыскании с родителей виновного компенсации морального вреда.

В результате с родителей драчуна взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, жительница Карелии добилась через суд компенсации морального вреда за отсутствие горячей воды.

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