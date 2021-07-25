Жительница Карелии добилась через суд компенсации морального вреда за отсутствие горячей воды

В Пудожском районе коммунальщики заплатят женщине компенсацию морального вреда за то, что она более года живет без горячей воды.

Как сообщается на сайте Пудожского районного суда, местная жительница обратилась с иском к ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Предприятие в связи с завершением отопительного сезона с мая 2019 года прекратило подачу централизованного горячего водоснабжения в дом, где проживает пудожанка. На протяжении почти полутора лет женщина вынуждена пользоваться дополнительными нагревательными приборами, тратясь на электроэнергию. Тем самым нарушены права жительницы Пудожа как потребителя. Женщина попросила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Коммунальщики с иском не согласились, указав, что обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения возложена на собственника имущества и администрацию Пудожского городского поселения. Кроме того, в «КарелКоммунЭнерго» считают, что управляющей организацией не проведены необходимые мероприятия по подготовке внутренних сетей многоквартирного дома к приему горячего водоснабжения.

Но суд принял сторону жительницы Пудожа. С 1 января 2020 тепло и горячее водоснабжение в райцентре осуществляло ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», но дом обратившей в суд женщины все это время был без горячей воды. Предприятие по решению суда должно выплатить жнщине компенсацию морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

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