В Карелии избитый гуляка напал на полицейских, которые отвезли его в больницу

Участник ресторанной драки напал на сотрудника полиции в сегежской ЦРБ.
Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в отношении 29-летнего мужчины.
По версии следствия, в одну из ночей декабря 2022 года сотрудники ресторана в Сегеже вызвали полицию, чтобы разнять драку.
Одного из посетителей ресторана сотрудники правоохранительных органов отвезли в местную ЦРБ. Нетрезвый гуляка повел себя агрессивно и напал на одного из стражей порядка.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме Карелии. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
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