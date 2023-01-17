В Карелии избитый гуляка напал на полицейских, которые отвезли его в больницу

Участник ресторанной драки напал на сотрудника полиции в сегежской ЦРБ.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в отношении 29-летнего мужчины.



По версии следствия, в одну из ночей декабря 2022 года сотрудники ресторана в Сегеже вызвали полицию, чтобы разнять драку.



Одного из посетителей ресторана сотрудники правоохранительных органов отвезли в местную ЦРБ. Нетрезвый гуляка повел себя агрессивно и напал на одного из стражей порядка.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме Карелии. Мужчине грозит до пяти лет колонии.