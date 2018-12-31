В Карелии изменилось расписание междугородних автобусных рейсов

Расписание движения междугородних автобусов в нескольких направлениях изменится с 1 января, сообщили в Карелавтотрансе.

C 1 января приостанавливается движение автобусов по регулярному автобусному маршруту 613К "Петрозаводск-Каскесручей через Кварцитный" отправлением из Петрозаводска в 7.00.

С 15 января приостанавливается движение автобусов по регулярному межрегиональному автобусному маршруту № 569 "Петрозаводск-Вытегра через Вознесенье" отправлением из Петрозаводска по средам в 7.50, из Вытегры по вторникам в 11.15.