В Карелии изменилось расписание междугородних автобусных рейсов

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Расписание движения междугородних автобусов в нескольких направлениях изменится с 1 января, сообщили в Карелавтотрансе.
C 1 января приостанавливается движение автобусов по регулярному автобусному маршруту 613К "Петрозаводск-Каскесручей через Кварцитный" отправлением из Петрозаводска в 7.00.
С 15 января приостанавливается движение автобусов по регулярному межрегиональному автобусному маршруту № 569 "Петрозаводск-Вытегра через Вознесенье" отправлением из Петрозаводска по средам в 7.50, из Вытегры по вторникам в 11.15.
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