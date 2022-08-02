В Карелии ягоды заманили в лес пьяного водителя без прав

Благодаря бдительным сельчанам полицейские задержали водителя, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в МВД Карелии, инцидент произошел в конце июля. В дежурную часть полиции Муезерского района обратились бдительные граждане и сообщили, что не имеющий водительского удостоверения 39-летний сельчанин, который ранее уже садился за руль после распития спиртного, вновь отправился куда-то на личном автомобиле в нетрезвом виде. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили местонахождение мужчины и задержали его. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения признался, что выпил 200 граммов водки и отправился в лес за ягодами. Он прошёл медицинское освидетельствование, прибор показал 1,1 промилле.

Госавтоинспекция Карелии напоминает автолюбителям: за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность: лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, каждое пятое ДТП в июле в Карелии произошло по вине пьяного водителя.