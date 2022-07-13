Каждое пятое ДТП в июле в Карелии произошло по вине пьяного водителя

В июле на дорогах республики произошло 10 аварий, которые устроили нетрезвые водители.

По данным Госавтоинспекции Карелии, согласно статистике, фактически каждое пятое июльское ДТП произошло по вине нетрезвого водителя. Так, в 10 пьяных авариях погибли 2 человека и 11 получили травмы.

Наиболее аварийными днями недели июля стали понедельник и воскресенье — по три дорожные аварии. Чаще всего нетрезвые водители совершали ДТП в ночью (с 1 часа ночи до 6 утра) и днем (с 11 до 16 часов). В данные периоды произошло по 4 ДТП.

Всего в июле на дорогах республики зафиксировано 264 факта управления автотранспортом нетрезвыми водителями. Так, с 29 по 31 июля инспекторы пресекли 20 таких нарушений. Четырем любителям пьяной езды предстоит понести уголовное наказание, ранее они уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, но повторно сели за руль подшофе.

Ранее сообщалось, пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД Карелии и оказался на скамье подсудимых.