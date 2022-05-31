В Карелии юный взломщик обокрал две соседние квартиры

Молодой человек из Лахденпохьи подозревается в двух квартирных кражах, сообщили в МВД Карелии.

В апреле жительница Лахденпохьи решила проведать квартиру, в которой не проживает, расположенную на первом этаже деревянного дома. Её ждал неприятный сюрприз — в жилом помещении побывал неизвестный: окно оказалось разбито, пропали медные электрические провода. Хозяйка квартиры обратилась в отделение полиции по Лахденпохскому району.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель. По версии полицейских, он, зная, что квартира пустует, проник внутрь и украл медный кабель.

У полицейских есть основания полагать, что молодой человек причастен к краже из соседней квартиры, откуда он вместе с приятелем украл различное имущество на несколько десятков тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище потерпевшего.