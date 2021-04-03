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"В Карелии к ковиду уже привыкли"

Новости. Общество
13:41, 04 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Как Карелию пугали коронавирусом, и она к нему привыкла.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков отправил жителей республики на карантин по коронавирусу. Это не было губернаторским решением – республиканские власти приняли его вслед за Путиным, объявившим на всей территории страны "карантинные каникулы" с 28 марта по 5 апреля 2020 года. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться, – пояснил российский президент. – Самое безопасное сейчас – побыть дома". Однако, полагаю, всем было очевидно, что недели выходных для снижения риска заражения недостаточно.

Так и получилось: объявленные президентом "карантинные каникулы" длились около полутора месяцев, но и после их завершения далеко не все отрасли экономики и социальной сферы смогли сразу возобновить свою деятельность, а эпидемия коронавирусной инфекции в Карелии к тому моменту только началась. Первого апреля прошлого года республиканские власти подтвердили факт первого контактного заражения коронавирусом на территории региона, и к 12 мая, когда страна формально вышла из череды "нерабочих дней", количество заболевших ковидом в Карелии достигло 171 человека. По иронии судьбы именно в этот день карельский Минздрав сообщил о первом случае смерти от коронавируса.

Текст Валерия Поташова читайте далее.

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