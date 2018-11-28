В Карелии каждый десятый маткапитал мамы начали тратить на ежедневные нужды

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Потратить часть средств материнского капитала в Карелии на повседневные нужды решили около 10% семей, получивших сертификаты в 2018 году.
Это следует из данных регионального отделения Пенсионного фонда РФ о количестве семей, которые воспользовались изменениями в законодательстве.
С 2018 года семьи с низким доходом имеют право на ежемесячную выплату за счет средств материного капитала до достижения ребенком возраста полутора лет. Это распространяется на семьи, где второй ребенок родился, начиная с 1 января 2018 года. Для жителей Карелии размер выплаты, составляет 11 978 рублей.
Подробнее о том, сколько человек обратилось за ежемесячной выплатой, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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